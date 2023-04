PSG - Messi : Un énorme projet se met en place avec Cristiano Ronaldo

Arnaud De Kanel

Les sifflets à l'encontre de Lionel Messi face à l'OL ont certainement sonné la fin de son aventure au PSG. L'Argentin a très mal vécu l'accueil hostile qui lui a été réservé dimanche et il ne privilégierait plus une prolongation. En Arabie saoudite, Al-Hilal veut faire sauter la banque. Le pays a même une idée derrière la tête avec Cristiano Ronaldo.

Le feuilleton Lionel Messi occupe l'espace médiatique ces dernières heures. L'attaquant argentin n'a pas pris de décision concernant son avenir et il s'est vu proposer un contrat démentiel par le club d'Al-Hilal. En Arabie saoudite, Messi pourrait y retrouver un certain Cristiano Ronaldo.

Rebondissement pour Messi, le PSG vend la mèche https://t.co/rbN1nC4wo5 pic.twitter.com/4W2cywQYDS — le10sport (@le10sport) April 5, 2023

L'offre délirante d'Al-Hilal pour Messi

Fabrizio Romano révélait mardi en fin d'après-midi, une offre d'Al-Hilal pour Lionel Messi. D'après les informations du journaliste italien, l'Argentin pourrait percevoir 400M€ à l'année. Il pourrait également se retrouver à l'origine d'un énorme projet avec Cristiano Ronaldo.

Le projet de l'Arabie saoudite