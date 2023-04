PSG : Messi reçoit une nouvelle offre démentielle

Arnaud De Kanel

En fin de contrat à l'issue de la saison, Lionel Messi attise les convoitises. Des destinations exotiques s'offrent au nouveau champion du monde et les clubs en questions sont prêts à tout pour le convaincre de venir. Après l'Arabie saoudite et Al-Hilal, c'est au tour de l'Inter Miami de se plier en quatre pour l'attaquant du PSG.

Lionel Messi affole le mercato. L'attaquant argentin fait les gros titres à l'étranger depuis les sifflets du Parc des Princes qui ont témoigné de la rupture entre le joueur et le club de la capitale. En fin de contrat, La Pulga se rapproche de plus en plus d'un départ et s'apprête à recevoir une nouvelle offre monumentale.

Al-Hilal craque pour Messi

Sur son compte Twitter , Fabrizio Romano révélait mardi soir une offre d'Al-Hilal pour Lionel Messi. Le club saoudien aurait proposé un contrat de 400M€ au septuple Ballon d'Or, pas emballé pour le moment. De ce fait, l'Inter Miami se met à y croire.

Miami répond