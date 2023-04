PSG : Un nouvel indice est lâché pour Messi

Arnaud De Kanel

Le feuilleton Lionel Messi n'en finit plus et il a pris une autre tournure depuis dimanche. Au soir d'une nouvelle défaite, l'attaquant vedette a été copieusement sifflé et le rumeurs de départ vont bon train. Un retour au FC Barcelone se fait pressentir mais il ne serait pas à l'ordre du jour.

L'avenir de Lionel Messi au PSG s'obscurcit. Les sifflets du Parc des Princes à son contre n'ont échappé à personne, surtout pas au FC Barcelone qui voit son protégé se faire chahuté. Le club catalan se tiendrait prêt à le sauver selon certaines sources. Pour autant, on en serait bien loin.

PSG : Messi a tranché pour sa prochaine destination https://t.co/dAIP8Khhjf pic.twitter.com/Cwl2wDqFYd — le10sport (@le10sport) April 5, 2023

Pas de contact entre Messi et le Barça

Depuis 72 heures, la folle rumeur d'un retour de Lionel Messi au FC Barcelone prend de l'ampleur. Mais selon The Independant , les dirigeants catalans n'auraient entamé à ce jour, aucune discussion avec le joueur concernant un transfert.

Pas d'offre non plus