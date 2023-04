Messi - PSG : Coup de théâtre, il réclame une folle révolution

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi partira librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là. Selon Jérôme Rothen, le club de la capitale doit laisser filer son numéro 30, mais également se débarrasser de certains cadres de son vestiaire qui sont à Paris depuis de longues années.

Incapable de trouver un accord avec Joan Laporta sur le plan financier, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone à la fin de son contrat le 30 juin 2021. Alerté par la situation de la Pulga , le PSG a sauté sur l'occasion et s'est offert ses services librement et gratuitement dans la foulée. Mais alors que son numéro 30 a signé un bail de deux saisons, le club de la capitale pourrait le perdre dans les mêmes conditions.

Mercato : Incroyable, Messi lance un ultimatum au PSG https://t.co/WAskHxtuH5 pic.twitter.com/ImsQOF83LY — le10sport (@le10sport) April 5, 2023

Le PSG doit lâcher Leo Messi

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi rejoindra un nouveau club librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Consciente de la situation, la direction rouge et bleu a lancé les pourparlers pour prolonger son attaquant argentin de 35 ans. Et, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, les discussions étaient en bonne voie à la mi-février. Toutefois, la donne aurait totalement changé aujourd'hui, le PSG et Leo Messi étant sur le point de se séparer.

«Se séparer de cadres qui sont là depuis 4-10 ans»