Mbappé lâche un énorme coup de gueule, c'est la panique au PSG

Ce jeudi, Kylian Mbappé a déclenché une petite tempête médiatique du côté du PSG en critiquant ouvertement le choix éditorial du club qui a publié une vidéo pour la campagne d'abonnements de la saison prochaine, mettant uniquement en scène le crack de Bondy. Et la direction parisienne n'a pas perdu de temps pour réagir.

Ce n'est plus un secret, la moindre prise de parole de Kylian Mbappé prend des proportions impressionnantes. Et cette fois-ci, c'est le PSG qui en fait les frais. En effet, le club de la capitale a diffusé une vidéo pour lancer la campagne d'abonnements pour la saison 2023/2024 auprès de ses supporters. Une vidéo dans laquelle Kylian Mbappé est très largement mis en valeur puisque ses mots sont utilisés, tout comme son image. Et en dehors de Nuno Mendes et quelques Titis, les joueurs parisiens sont absents de cette vidéo. Ce qui n'a pas du tout plu au crack de Bondy.

«Le PSG est un grand club et une famille, mais il n’est surtout pas le Kylian Saint-Germain»

En effet, par le biais d'une story diffusée sur Instagram , Kylian Mbappé n'a pas manqué d'afficher son mécontentement. « Je viens de prendre part au visionnage de la campagne de réabonnement du club pour la saison 2023/2024. À aucun moment je n’ai été informé de la teneur de l’entretien avec mon interlocuteur. Cela ressemblait à une interview basique lors d’une journée marketing du club. Je ne suis pas en accord avec cette vidéo publiée. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l’image individuelle. Le PSG est un grand club et une famille, mais il n’est surtout pas le Kylian Saint-Germain », écrit l'attaquant français.

