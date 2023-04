PSG : Nouveau rebondissement dans la polémique Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela risque de devenir un feuilleton très désagréable pour les supporters du PSG. En effet, quelques heures après le coup de gueule de Kylian Mbappé contre la vidéo pour la campagne d'abonnement, la direction du club de la capitale a d'abord retiré la vidéo... avant de la remettre en ligne seulement peu de temps après.

C'est une polémique dont le PSG se serait bien passé en pleine période de crise sportive. En effet, à deux jours d'un match crucial contre l'OGC Nice en Ligue 1, Kylian Mbappé a lâché un gros coup de gueule après la diffusion de la vidéo de la nouvelle campagne d'abonnement du PSG. Et pour cause, cette vidéo met simplement en scène le crack de Bondy avec de rares apparitions de Nuno Mendes et Warren Zaïre-Emery. Une situation qui n'a pas plu à Kylian Mbappé.

Une guerre éclate au PSG, Mbappé a réagi https://t.co/Y2ZEkoNpMh pic.twitter.com/6i6eCwpDLA — le10sport (@le10sport) April 4, 2023

Le coup de Mbappé

« Je viens de prendre part au visionnage de la campagne de réabonnement du club pour la saison 2023/2024. À aucun moment je n’ai été informé de la teneur de l’entretien avec mon interlocuteur. Cela ressemblait à une interview basique lors d’une journée marketing du club. Je ne suis pas en accord avec cette vidéo publiée. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l’image individuelle. Le PSG est un grand club et une famille, mais il n’est surtout pas le Kylian Saint-Germain », a écrit l'attaquant du PSG dans une story sur Instagram .

Le PSG retire la vidéo polémique... puis la remet en ligne

Un message qui n'est évidemment pas passé inaperçu compte tenu de l'impact médiatique de chaque prise de parole de Kylian Mbappé. Par conséquent, le PSG a d'abord décidé de retirer la vidéo... avant de la remettre en ligne seulement quelques minutes plus tard, sans apporter aucun changement. Reste désormais à savoir quel sera le prochain rebondissement de cette affaire.