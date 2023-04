Le PSG veut les signer libre en juin, Luis Campos prépare déjà le champagne

La rédaction

L'état financier du club ne permet pas cet été de faire de gros transferts comme ce fut le cas les dernières années mais le Paris Saint Germain doit quand même renforcer certains secteurs dans son effectif. Pour se faire, la direction compte miser sur des joueurs en fin de contrat.

Ils sont nombreux à être en fin de contrat mais le Paris Saint Germain tient déjà sa liste. En effet, Adrien Rabiot, Marcus Thuram et Milan Skriniar sont favoris pour signer libre dans le club de la capitale cet été. D'autres pistes sont envisageables avec des joueurs qui seront recrutés mais l'enveloppe pour le prochain mercato ne sera pas aussi garnie que les précédentes.

Rabiot vers un retour à la maison ?

Les rumeurs ont enflé ces derniers jours sur un possible retour d'Adrien Rabiot au Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain de la Juventus s'est entretenu avec TF1 mais il n'a rien laissé paraître sur un possible retour dans son ancien club. Il dit à ce sujet : "Franchement, il n’y a rien de spécial. Je sais qu’il y a des bruits, que ça intéresse beaucoup de monde mais, je vais le redire encore une fois, je suis très concentré sur cette fin de saison avec la Juventus et on verra dans les prochaines semaines ce qu’il se passe."

Kylian Mbappé a fait, la semaine dernière, les éloges d'Adrien Rabiot lors d'une conférence de presse : "C'est un joueur qui est arrivé à maturité sur le terrain et dans sa vie. C'est quelqu'un de posé et il m'apporte beaucoup de confiance. Je sais qu'il est solide et qu'il fait les choses bien. Je sais que derrière moi, c'est du solide. Le talent il l'a toujours eu."

Thuram pour une pointe de qualité

Le Paris Saint Germain serait en train de chercher un attaquant qui pourrait mettre plus à l'aise Kylian Mbappé en attaque. Le nom de Marcus Thuram est revenu avec insistance ces dernières semaines. Libre de tout contrat dès le mois de juin, l'attaquant du Borussia Mönchengladbach pourrait rejoindre le Paris Saint Germain. Le joueur est un grand fan du Paris Saint Germain ce qui pourrait laisser penser que s'il y'a proposition, il ne devrait pas y réfléchir à deux fois. Les dernières rumeurs parlent même d'un transfert des deux frères au PSG à savoir Marcus et Khéphren, Marcus Thuram a dit à ce sujet : “Vous savez, on a tous les deux des carrières différentes. Si un jour il s'avère qu'on doit jouer ensemble en club, ce sera avec plaisir. Mais ce n'est pas une obsession non plus. Je pense que Khéphren prendra ses décisions concernant sa carrière et moi je prendrai mes décisions. S'il s'avère que ce soit les mêmes, tant mieux. Mais sinon, ce n'est pas une obsession particulière.”

Mercato : Incroyable, Messi lance un ultimatum au PSG https://t.co/WAskHxtuH5 pic.twitter.com/ImsQOF83LY — le10sport (@le10sport) April 5, 2023

Skriniar, le défenseur rêvé

Le Paris Saint Germain a toujours rêvé de le compter parmi les siens, cela se réalisera dès cet été. Sergio Ramos en fin de contrat et Kimpembe longtemps indisponible ont poussé le Paris Saint Germain à s'attacher les services de l'international serbe. Sa venue à Paris va renforcer le secteur défensif qui souffre clairement de renforts. Le joueur va officiellement rejoindre le Paris Saint Germain à partir du 30 juin prochain, date où il sera libre de signer où il le souhaite.