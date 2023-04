Messi - Neymar : Il se venge du PSG, Mbappé enrage

Amadou Diawara

Le PSG a déclaré la guerre au FC Barcelone en lui chipant à la fois Neymar et Lionel Messi. Pour se venger, le Barça a devancé le club de la capitale pour le transfert de Robert Lewandowski. En effet, le buteur polonais était la priorité du PSG l'été dernier pour combler Kylian Mbappé.

Après avoir prolongé Kylian Mbappé l'été dernier, le PSG a décidé de le placer au centre de son projet. Par conséquent, le club de la capitale aurait ajusté son mercato de l'été 2021 en fonction de son numéro 7.

Lewandowski, la priorité du PSG pour combler Mbappé

D'après les indiscrétions de L'Equipe , la direction du PSG aurait compris que Kylian Mbappé était plus épanoui lorsqu'il évoluait en soutien d'un attaquant de pointe, comme c'était le cas à l'AS Monaco avec Radamel Falcao et en équipe de France avec Olivier Giroud ou Karim Benzema. Dans cette optique, Luis Campos aurait essayé de recruter un buteur de fixation pour combler la superstar de 24 ans, et pas n'importe lequel.

Le Barça a battu le PSG pour Lewandowski