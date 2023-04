Messi - PSG : Il annonce une grande catastrophe

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Libre dans quelques mois, Lionel Messi est proche d’un départ et pourrait retrouver le FC Barcelone. Un retour vu d’un très bon œil par de nombreux supporters blaugrana, incitant Joan Laporta à s’activer malgré les obstacles sur sa route. Néanmoins, cette opération ne fait pas l’unanimité en Espagne, où certains critiquent la « nostalgie » du club culé aux lourdes conséquences.

Contraint de quitter le FC Barcelone il y a deux ans, à cause des problèmes financiers rencontrés par l’entité catalane, Lionel Messi pourrait faire son grand retour au Camp Nou. Le bail de l’Argentin avec le PSG arrive en effet à expiration, et sa prolongation n’est plus d’actualité. Nostalgique de sa vie à Barcelone, Messi et sa famille verraient ainsi d’un bon œil leurs retrouvailles avec Barcelone, et la réciproque est vraie. Le club culé a confirmé par la voix de son vice-président Rafa Yuste l’existence de discussions avec le camp argentin, tandis que le public du Camp Nou a scandé mercredi soir le nom de La Pulga lors de de la demi-finale retour de Coupe du Roi face au Real Madrid (0-4). Mais ce projet a aussi ses détracteurs.

Le Barça sèchement taclé pour ses projets avec Messi

« Le Barça vit ancré dans le passé et ce que Xavi fait le mieux, c'est justement de se concentrer sur l'avenir. » Voilà comment Alfredo Matilla, rédacteur en chef Relevo , présente l’intérêt du FC Barcelone à l’égard de Lionel Messi. Depuis le départ de l’Argentin, le club culé est en pleine mutation et parvient enfin à sortir la tête de l’eau, se dirigeant vers un 27e sacre en Liga grâce à ses 12 points d’avance sur le Real Madrid à onze journées de la fin, grâce à un collectif bien huilé dont Xavi, appelé à la rescousse en novembre 2021 après le départ de Ronald Koeman, est le grand artisan.

« Il est très inquiétant de se laisser emporter par les émotions »

« Il est très inquiétant de se laisser emporter par les émotions , prévient Alfredo Matilla sur le média espagnol. Et si Laporta nous a appris quelque chose ces derniers temps, c'est qu'il est toujours sur le point de déborder comme une rivière. J'y pensais hier soir en écoutant le stade chanter Messi, avec Busquets qui poursuivaient Rodrygo sans même avoir le temps de le rattraper. Le président, dans le feu de l'action, est capable de tout. C'est un homme qui pense avec son cœur et qui, par conséquent, fait battre sa tête. (…) Alors que beaucoup vivent encore pour Cruyff, se vantent de l'ère Guardiola et encouragent Messi - quel bon temps -, l'entraîneur montre la voie à suivre avec Araujo, Balde, Gavi et Pedri », poursuit le journaliste, ne croyant pas au récent appel du pied de Xavi à l’égard de l’attaquant du PSG : « Il y a donc fort à parier que ses déclarations publiques en faveur de Leo ne sont qu'une simple courtoisie à l'égard du meilleur joueur de l'histoire. Revenir en arrière pendant que d'autres soulèvent la Ligue des champions, même comme une solution à court terme et un parfait écran de fumée aux problèmes institutionnels, équivaudrait à foncer tête baissée dans toutes les grosses boules de neige . »

« Le Barça, s'il le pouvait, continuerait d'aligner Henry »