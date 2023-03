Un scandale éclate en Espagne, le Real Madrid contre-attaque

Hugo Chirossel

Déjà en proie à de gros problèmes financiers, le FC Barcelone doit en plus faire face ces dernières semaines à des accusations de corruption. En effet, les Blaugrana sont suspectés d’avoir versé plus de 6M€ à l’ancien vice-président de la Commission technique des arbitres, José Maria Enriquez Negreira, sur plusieurs années. Un sujet qui inquiète le Real Madrid, les Merengue ont d’ailleurs annoncé ce dimanche leur intention de faire partie de la procédure d’investigation en tant que partie lésée.

Poursuivi pour corruption par la justice espagnole dans l’affaire Negreira, le FC Barcelone risque gros. Les Blaugrana encourent de lourdes sanctions financières, mais également sportives. Le club catalan est accusé d’avoir versé environ 6,6M€ à José Maria Enriquez Negreira, ancien vice-président de la Commission technique des arbitres, entre 2001 et 2018. Silencieux dans ce dossier jusque-là, le Real Madrid a réagi ce dimanche via un communiqué.

Le Real Madrid sort du silence

Florentino Pérez avait convoqué samedi une réunion extraordinaire du comité directeur du Real Madrid prévue ce dimanche. « Le conseil d'administration du Real Madrid C. F., lors de sa réunion d'aujourd'hui, a pris connaissance des graves accusations portées par le parquet de Barcelone contre le FC Barcelone, deux de ses présidents, Josep María Bartomeu et Sandro Rosell, et les anciens directeurs Albert Soler et Óscar Grau, sur la base de délits potentiels, entre autres, de corruption dans le domaine du sport, dans le cadre des relations établies par ce club avec José María Enríquez Negreira, ancien vice-président de la Commission technique des arbitres », a déclaré le Real Madrid.

Comunicado Oficial.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 12, 2023

Le Real Madrid « comparaîtra dans la procédure »