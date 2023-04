Mercato : Attendu par l'OM, il fait une annonce improbable

Thibault Morlain

Lors du mercato hivernal, l'OM s'est renforcé offensivement avec Vitinha, recruté pour 32M€. Le transfert le plus cher de l'histoire du club phocéen. Le Portugais ne semblait pourtant pas initialement le premier choix de Pablo Longoria qui voulait Terem Moffi, allant jusqu'à se déplacer à Lorient. Alors que le Nigérian a finalement opté pour l'OGC NIce, Moffi a mis les choses au point concernant l'intérêt de l'OM.

Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi, Vitinha. Cet hiver, l'OM s'est renforcé, profitant du mercato pour renforcer l'effectif d'Igor Tudor. Le Portugais débarque donc en tant que numéro 9 avec une énorme pression, celle d'être le transfert le plus cher de l'histoire de l'OM. Acheté à Braga, Vitinha est arrivé notamment suite à l'échec de Pablo Longoria avec Terem Moffi. Le président olympien était allé même à Lorient pour obtenir les faveurs du Nigérian, qui de son côté avait les idées claires, ne voulant que l'OGC Nice. Et Moffi a fini par obtenir ce qu'il voulu, le voilà aujourd'hui chez les Aiglons et lors d'une conférence de presse, il s'est exprimé sur l'OM.

« Je n'ai jamais été proche de l'OM »

Terem Moffi était-il proche donc de rejoindre l'OM en janvier ? L'attaquant de l'OGC Nice a lâché : « C’était le meilleur choix possible. J’ai une grande fierté d’être ici, je ne voulais pas aller ailleurs. Tout le monde m’a très bien accueilli. Mon transfert a été plus long que prévu, ça a été stressant. Il a fallu se remettre dans le coup après cette longue attente. Je n’ai jamais été proche de l’OM, j’ai toujours voulu rejoindre Nice ».

« Il faut que je trouve encore des repères »