Après une ultime saison délicate et minée par les blessures à Chelsea, N’Golo Kanté revit en Arabie Saoudite avec Karim Benzema à Al-Ittihad. À 33 ans, l’international français va retrouver l’équipe de France deux ans après sa dernière sélection chez les Bleus pour l’Euro en Allemagne cet été (14 juin - 14 juillet). Aux yeux de Nasser Larguet, c’est une convocation totalement méritée pour Kanté.

N’Golo Kanté, du haut de ses 33 ans, va pouvoir guider une équipe de France qui s’est considérablement rajeunie avec les départs à la retraite de cadres comme Hugo Lloris, Steve Mandanda ou encore Raphaël Varane. Seul Olivier Giroud est plus âgé que le milieu de terrain d’Al-Ittihad chez les Bleus à présent.

Didier Deschamps sélectionne N’Golo Kanté pour l’Euro

En plus de son expérience, N’Golo Kanté apportera de la densité et du volume de jeu à l’entrejeu de l’équipe de France. Quand bien même le champion du monde évolue en Saudi Pro League à Al-Ittihad depuis l’été dernier, Kanté n’a certainement pas perdu ses jambes d’après Nasser Larguet, directeur technique national du championnat saoudien pour Eurosport et l’ AFP . N’Golo Kanté aurait même « retrouvé ses jambes de 20 ans ».

«Kanté mérite sa sélection, il est à son meilleur niveau»