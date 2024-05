Équipe de France : Deschamps reçoit une candidature !

La rédaction

Nombreux doivent être les joueurs français à retenir leur souffle. Jeudi prochain, Didier Deschamps annoncera officiellement la liste des 26 noms qui disputeront l’Euro 2024 en Allemagne cet été. Et l’ancien coach de l’OM a reçu un appel du pied assez clair d’un défenseur de Ligue 1.

Il y aura des heureux et des déçus, forcément. Didier Deschamps se prépare à révéler la liste des joueurs qui défendront les couleurs de la France en Allemagne cet été. C’est un groupe de 26 éléments que le technicien de 55 ans dirigera à partir du 17 juin. Si l’équipe de France possède une colonne vertébrale solide, avec des noms tels que Kylian Mbappé, Antoine Griezmann ou Mike Maignan, certains tricolores poussent pour tenter de faire partie de l’aventure allemande cet été. C’est notamment le cas de Jean-Clair Todibo.

« C’est un objectif très clair »

Dans une interview accordée à Telefoot ce dimanche matin, Jean-Clair Todibo a clairement exprimé son souhait d’intégrer l’équipe de France. Si le défenseur central de l’OGC Nice ne parle pas spécifiquement de l’Euro 2024, on imagine qu’il s’agirait d’un scénario idéal pour le natif de Cayenne : « Je ne pense pas que ça me fasse rêver. C’est un objectif très clair, c’est quelque chose que je vise. Le boulot, il faut le faire sur le terrain et prouver sa valeur. C’est le graal pour tout sportif de haut niveau. »

Déjà appelé par le passé

Après avoir disputé cinq matchs avec les moins de 20 ans, puis un avec les moins de 21, Jean-Clair Todibo a déjà connu ses premières sélections en A. Le joueur de 24 ans avait eu l’occasion de disputer une première rencontre amicale en tant que titulaire contre l’Allemagne en match amical lors d’une défaire 1-2 des Bleus, et avait également joué l’intégralité du match qualification à l’Euro contre Gibraltar, durant lequel les Français avaient établi le record de la plus large victoire de l'histoire l’équipe de France, s’imposant 14-0.