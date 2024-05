Mercato - PSG : Un grand nom s’annonce à Paris l’an prochain !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté libre par le PSG lors du dernier mercato estival, Marco Asensio n'a pas encore réussi à montrer tout son potentiel au sein de l'écurie francilienne. Mais le milieu offensif espagnol, qui a signé un contrat de trois ans à son arrivée au Parc des Princes, indique clairement qu'il sera toujours au PSG l'an prochain et affiche déjà ses grandes ambitions.

Après être arrivé en fin de contrat avec le Real Madrid, Marco Asensio (28 ans) avait finalement opté pour une signature au PSG lors du mercato estival 2023. Séduit par le projet parisien malgré la lourde concurrence instaurée dans le secteur offensif par Luis Enrique, l'international espagnol n'a jamais vraiment réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable dans le onze-type de l'entraîneur espagnol du PSG. Mais son avenir semble malgré tout fixé...

Mercato : Le PSG va régler un cas très sensible https://t.co/0ZtUXs8SRl pic.twitter.com/QxGGgZGKdk — le10sport (@le10sport) May 18, 2024

« Le PSG, le défi idéal pour moi »

Interrogé au micro de PSG TV, Asensio est revenu sur les coulisses de sa signature au club l'été dernier : « Je ne voulais pas rester dans le confort, je voulais me mettre en danger. Ma mentalité, c’est toujours d’aller de l’avant, de continuer à grandir, non seulement en tant que joueur mais aussi en tant qu’homme. Donc, quand le PSG s’est présenté, c’était le défi idéal pour moi. Une autre ville, un grand club qui progresse avec de nouvelles infrastructures. Je voulais faire partie de cette aventure, de cette équipe, de ce club, pour continuer à grandir, et pour gagner autant de titres possible », indique l'ancien joueur du Real Madrid.

« Je veux écrire l’histoire »