Mercato : Cette recrue a snobé le Real Madrid pour le PSG, elle s'explique

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le Real Madrid, Marco Asensio a préféré ne pas prolonger son séjour à la Maison-Blanche. En effet, l'international espagnol s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG lors du dernier mercato estival. Interrogé, Marco Asensio a justifié son choix de snober le Real Madrid pour rejoindre le club de la capitale.

Arrivé au Real Madrid lors de l'été 2015, Marco Asensio a réalisé huit saisons de bons et loyaux services au Santiago Bernabeu. En fin de contrat le 30 juin dernier, le milieu offensif de 28 ans a refusé de prolonger avec la Maison-Blanche . Dans la foulée, Marco Asensio a signé librement et gratuitement en faveur du PSG. Engagé jusqu'au 30 juin 2026 avec le club de la capitale, le numéro 11 de Luis Enrique a expliqué son choix ce vendredi après-midi.

«Quand le PSG s'est présenté, c'était le défi idéal pour moi»

« Ma mentalité, c'est toujours d'aller de l'avant, de continuer à grandir, non seulement en tant que joueur, mais aussi en tant qu'homme. Donc quand le PSG s'est présenté, c'était le défi idéal pour moi. Une autre ville, un grand club qui progresse, avec de nouvelles infrastructures... » , a affirmé Marco Asensio lors d'un entretien publié sur le site officiel et le compte X du PSG.

🎥 Sur les traces de 𝐌𝐀𝐑𝐂𝐎 𝐀𝐒𝐄𝐍𝐒𝐈𝐎 L'itinéraire d'un pur produit Majorquin déterminé à enchanter la capitale. 🔴🔵 pic.twitter.com/QFQXVhqPiN — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 17, 2024

«Je voulais faire partie de cette aventure»