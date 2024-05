Mercato : Le RC Lens ouvre la porte à un énorme transfert

La rédaction

Le RC Lens tente de consolider son projet. Avec toujours Franck Haise à sa tête, le club lensois n’est pas parvenu à décrocher une place pour la Ligue des Champions la saison prochaine, mais jouera tout de même la Ligue Europa ou la Ligue Europa Conférence. Si les Nordistes peuvent espérer réaliser de belles choses en Europe la saison prochaine, une arrivée de Raphaël Varane, ou plutôt un retour, renforcerait considérablement les pensionnaires de Bollaert. Et tout est possible dans ce dossier.

Chaque saison, le peuple lensois vibre au rythme de son équipe. Pour la première fois depuis près de 20 ans, le RC Lens a pu de nouveau goûter au parfum de la Ligue des Champions. Si les Sang et Or ont été éliminés dès la phase de poules, les joueurs de Franck Haise ont été capables de certaines prouesses, comme battre Arsenal et le FC Séville. Si les Nordistes devront se contenter de la Ligue Europa voire de la Ligue Europa Conférence la saison prochaine, une arrivée de poids pourraient leur permettre d’espérer un beau parcours : celle de Raphaël Varane, qui avait confié à GQ l’année dernière qu’un retour dans le nord de la France était possible.

«Évidemment que Raphaël Varane peut m’intéresser»

Interrogé au sujet d’un potentiel retour de Raphaël Varane au RC Lens, 13 ans après son départ pour le Real Madrid, Franck Haise a semblé emballé : « Évidemment que Raphaël Varane peut m’intéresser par ses qualités de joueur, de leader, ses qualités humaines, tout ce qu’il représente et ce qu’il est capable de donner. » a confié le coach lensois.

«Les aspects financiers ne dépendent pas de moi»