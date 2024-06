Mercato - OM : Un transfert est confirmé à l’étranger !

Axel Cornic

Plus vraiment le bienvenu à l’Olympique de Marseille, Vitinha devrait vraisemblablement poursuivre sa carrière en Serie A. Prêté au Genoa depuis janvier dernier, l’attaquant portugais serait sur le point d’être définitivement transféré, avec les Marseillais qui pourraient encaisser entre 20 et 25M€.

Plus gros transfert de l’histoire de l’OM, Vitinha n’aura pas marqué ce club de son empreinte. Après un an passé à Marseille, il a été prêté au Genoa et il devrait finalement y rester, puisque des négociations très avancées sont évoquées depuis quelques jours.

Vitinha vers le Genoa

Le club transalpin n’a pas levé son option d’achat à 25M€, mais un compromis aurait été trouvé avec l’OM et plusieurs sources évoquent un transfert imminent pour Vitinha. Le Genoa devrait ainsi verser 16M€ au club phocéen avec des bonus facilement atteignables d’une valeur totale de 4M€. A noter que selon d’autres médias il existerait d’autres bonus qui pourraient faire monter le prix jusqu’à 25M€.

Une signature est déjà annoncée

Tout semble en tout cas en très bonne voie. Ce jeudi, Gianluca Di Marzio annonce en effet que Vitinha aurait signé le contrat qui le liera au Genoa pour les prochaines années. L’OM laisse donc filer un joueur qui n’a jamais vraiment semblé pouvoir s’affirmer, mais qui pourrait bien revenir grâce à une clause présente dans ce nouveau contrat. Là encore les informations divergent puisque certains parlent d’une clause de rachat, alors que d’autres parlent plutôt d’une clause d’achat prioritaire.