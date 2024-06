Mercato - PSG : Il annonce une folie à 200M€ !

Axel Cornic

Avec le départ de Kylian Mbappé le Paris Saint-Germain est condamné à frapper au moins un très gros coup sur le mercato et ça pourrait bien venir d’Italie. Luis Enrique pousserait en effet pour Khvicha Kvaratskhelia, ailier du Napoli qui dispute actuellement l’Euro 2024 avec la sélection géorgienne, mais qui pour le moment ne semble pas vraiment être un objectif facile.

Tout le monde se demande sur qui va miser le PSG après le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid, avec un trou béant en attaque qu’il va falloir rapidement combler. L’arrivée d’un numéro 9 de très haut niveau était initialement évoquée, mais Luis Enrique semble finalement avoir d’autres plans en tête.

Le casse-tête Kvaratskhelia

Voilà plusieurs semaines en effet que la presse italienne évoque un vif intérêt du PSG pour Khvicha Kvaratskhelia, talentueux ailier du Napoli. Or, deux offres de respectivement 60 et 100M€ auraient été formulées récemment, mais aucun ne semble avoir convaincu les Transalpin. Bien au contraire, puisque les dirigeants napolitains souhaiteraient prolonger le contrat de leur star pour le convaincre de rester. A noter que ces refus n’auraient pas été bien accueillis par le Géorgien et son entourage, avec des grosses tensions qui auraient commencé à naître avec la direction du club.

« Si ça me permet d’avoir 200M€ pour le mercato... »