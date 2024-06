Succession de Mbappé : Coup de tonnerre au PSG !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain a arrêté son choix pour ce qui est de la succession de Kylian Mbappé. Le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia serait l’heureux élu. Mais il ne faudrait pas s’attendre à ce que le PSG soit assuré de boucler ce transfert. Liverpool viendrait contrecarrer ses plans. Explications.

Kylian Mbappé a plié bagage et laissera un énorme vide à combler derrière lui au PSG. La direction parisienne semble avoir misé sur Khvicha Kvaratskhelia (23 ans). Et ce n’est pas Dominique Séverac qui dira le contraire. « Paris cherche avant tout un ailier gauche et la priorité se nomme Khvicha Kvaratskhelia, qui évolue à Naples ». a récemment confié le journaliste du Parisien lors d’une session de questions réponses avec les internautes du média.

«Nous voulons partir, mais nous attendons la fin de l'Euro»

Khvicha Kvaratskhelia veut quitter le Napoli. C’est en effet ce que son agent Mamuka Jugeli à Sport Imedi. « Je ne veux pas que les gens pensent que Kvaratskhelia veut rester à Naples. Nous voulons partir, mais nous attendons la fin de l'Euro. La priorité est un transfert dans une équipe qui joue la Ligue des champions ». La presse italienne confiait d’ailleurs dernièrement qu’un accord entre le PSG et le clan Kvaratskhelia avait été trouvé sur le plan contractuel. Il ne manquerait plus qu’il en soit de même avec le Napoli.

Liverpool en trouble-fête dans le dossier Kvaratskhelia