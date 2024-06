PSG : Un transfert sous haute tension, la raison enfin dévoilée ?

Axel Cornic

Avec le départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain semble décidé à frapper plusieurs gros coups sur le mercato et Luis Enrique aimerait beaucoup commencer en Serie A, avec Khvicha Kvaratskhelia. Mais les parisiens pourraient bien se casser le dents sur le verrou du Napoli, qui semble prêt à aller au clash pour garder son joueur.

Le marché des transferts a officiellement commencé le 10 juin dernier, mais le PSG a déjà eu le temps d’essuyer deux échecs cuisants. La presse italienne assure que le club parisien aurait formulé deux offres pour Khvicha Kvaratskhelia, la première de 60 et la seconde de 100M€. De montants très intéressants, mais rien à faire, puisque le Napoli les a toutes les deux refusées et n’a aucune intention de laisser filer l’ailier géorgien.

Mercato - PSG : Une offre est partie pour le frère de Mbappé https://t.co/YTcTySioti pic.twitter.com/sPVyKyhDeq — le10sport (@le10sport) June 19, 2024

« Ce ne sont pas les agents ou les pères qui décident de l'avenir d'un joueur »

Pourtant, la relation entre le joueur et son club est loin d’être idyllique ! L’agent de Kvaratskhelia s’attaque régulièrement en public au Napoli depuis plusieurs mois et la tension semble avoir atteint un autre niveau récemment, avec un communiqué cinglant publié par la direction. « Ce ne sont pas les agents ou les pères qui décident de l'avenir d'un joueur sous contrat avec Naples mais le club du Calcio Napoli !!! Fin de l'histoire » peut-on lire dans le communiqué publié par le club parthénopéen.

Un mensonge du Napoli ?