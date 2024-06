Mercato - PSG : Un transfert à 100M€ confirmé ?

Axel Cornic

L’avenir de Khvicha Kvaratskhelia anime ce début de mercato estival, avec le Paris Saint-Germain qui rêve de l’arracher au Napoli. La tâche s’annonce toutefois compliquée et ce feuilleton empiète désormais sur l’Euro 2024, avec les joueurs de la Géorgie qui ne peuvent pas échapper aux questions concernant l’avenir de la star de leur équipe.

Si certains voyaient le PSG se concentrer sur l’arrivée d’un numéro 9 de très haut niveau avec le départ de Kylian Mbappé, c’est un autre profil que viserait Luis Enrique. Le coach parisien serait tombé sous le charme de Khvicha Kvaratskhelia, grande révélation du Napoli lors de la saison 2022/2023, dont l’avenir fait énormément parler en ce moment.

C’est tendu entre le clan Kvaratskhelia et le Napoli

Des grosses tensions ont d’ailleurs eu lieu récemment, entre l’entourage de Kvaratskhelia et le Napoli. Le premier a en effet ouvert grand la porte à un départ, mais la réponse du club italien a été cinglante, via un communiqué publié sur son site officiel. « Ce ne sont pas les agents ou les pères qui décident de l'avenir d'un joueur sous contrat avec Naples mais le club du Calcio Napoli !!! Fin de l'histoire » a écrit le club napolitain, mettant donc un sacré coup aux espoirs du PSG.

« Je sais ce que Kvara va faire mais ce n'est pas à moi de le dire »