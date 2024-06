Mercato : Le PSG snobe un Champion d’Europe !

Axel Cornic

Au courant du départ de Kylian Mbappé depuis plusieurs mois déjà, le Paris Saint-Germain a ratissé le terrain pour lui trouver un remplaçant à la hauteur. Plusieurs gros noms semblent avoir été approchés et cela serait notamment le cas de Federico Chiesa, star de la Juventus qui dispute actuellement l’Euro 2024 avec la Squadra Azzurra.

Dès le mois de février dernier, la succession de Kylian Mbappé est devenue le grand feuilleton du PSG et il n’a pas fallu attendre que tout soit officialisé pour voir les dirigeants lui chercher un remplaçant. Et il y a certain noms qui sont revenus plusieurs fois, comme celui de l’international italien Federico Chiesa.

Mercato : Le PSG bloque le départ d’un crack https://t.co/YhDKtJWHd2 pic.twitter.com/okOzpHFKsq — le10sport (@le10sport) June 18, 2024

Chiesa n’est plus du tout dans les plans du PSG

Considéré comme l’une des grandes stars de la Serie A, l’ailier de 26 ans pourrait être poussé vers la sortie à la Juventus à cause du changement d’entraîneur, avec Thiago Motta qui ne serait vraisemblablement pas l’un de ses fans. La Gazzetta dello Sport nous apprend toutefois que s’il a bien été une option envisagée par le PSG à un moment donné, l’Italien ne serait plus du tout une piste d’actualité.

Luis Enrique préfère Kvaratskhelia

Selon le quotidien transalpin, la principale raison serait surtout que Luis Enrique aurait décidé de tout miser sur Khvicha Kvaratskhelia, ailier napolitain de la sélection géorgienne. Ainsi, pour Chiesa on parlerait plutôt de l’AS Roma de Daniele De Rossi, du Napoli d’Antonio Conte ou encore de quelques clubs de Premier League, comme Newcastle ou encore Aston Villa.