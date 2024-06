Mercato - PSG : Al-Khelaïfi propose une fortune pour remplacer Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé a officialisé son départ du PSG pour le Real Madrid, et Nasser Al-Khelaïfi est donc plus que jamais en quête d'un nouveau profil pour renforcer son attaque. Le profil de Khvicha Kvaratskhelia semble faire office de priorité, et pour rafler la mise avec l'attaquant géorgien de Naples, le PSG est prêt à lui proposer un salaire XXL selon la presse italienne.

Le PSG a perdu Kylian Mbappé qui a refusé de prolonger son contrat pour filer au Real Madrid cet été, mais Nasser Al-Khelaïfi a déjà un plan pour assurer la succession de son ancienne star. Depuis plusieurs semaines, le nom de Khvicha Kvaratskhelia (23 ans) est évoqué avec insistance du côté du PSG, et le père ainsi que l'agent de l'attaquant géorgien ont clairement affiché leur envie de départ lundi.

Le PSG propose 100M€ + un salaire de 10M€ par an

Interrogé par Sportitalia , le journaliste italien Alfredo Pedulla a dévoilé les intentions financières du PSG dans le dossier Kvaratskhelia : « Les dirigeants de Naples sont au courant de l'offre formulée par le Paris Saint-Germain, aux alentours de 100M€ avec un salaire proposé proche des 10M€, alors que le salaire actuel de Kvaratskhelia est de 1,5M€. Ensuite, il y aurait une commission importante pour l’agent », indique le journaliste.

Naples veut conserver Kvaratskhelia