Transferts - PSG : Nouvelle bombe pour le mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme étant la grande priorité du PSG pour assurer la succession de Kylian Mbappé, Khvicha Kvaratskhelia semblait initialement bien parti pour prolonger son contrat avec Naples. Mais son entourage affiche plus que jamais son intention de changer d’air, ce qui relance totalement l’avenir du jeune attaquant géorgien et pourrait faire les affaires du PSG.

Plus que jamais en quête d’un nouveau renfort offensif sur le côté gauche de son attaque après le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le PSG a des vues depuis plusieurs mois sur Khvicha Kvaratskhelia (23 ans). Les dernières tendances annonçaient pourtant que le jeune attaquant géorrien était bien parti pour prolonger son contrat avec Naples, mais ce feuilleton est complètement relancé pour le PSG.

Nouvelle bombe sur le mercato du PSG ! https://t.co/WMsHvmGGLH pic.twitter.com/GxM8rvAyAA — le10sport (@le10sport) June 17, 2024

Le clan Kvaratskhelia veut claquer la porte !

L’entourage de Khvicha Kvaratskhelia a lâché une véritable bombe en Italie ces dernières heures puisqu’il affiche son envie de quitter Naples : « J e ne veux pas qu’il reste à Naples. L’année dernière trois entraîneurs se sont succédé et il est difficile de jouer dans une telle situation. Il a travaillé avec quatre entraîneurs différents en deux ans, cela me préoccupe beaucoup », a indiqué son père auprès de Sport Imedi . Et l’agent de Kvaratskhelia a affiché un discours similaire : « Nous voulons quitter Naples, mais maintenant, nous attendons tous l’Euro 2024. Avec Conte, Naples a de grands projets. Je suis sûr qu’ils se qualifieront à nouveau pour la Ligue des champions la saison prochaine et se battront pour le Scudetto. Mais cela ne veut pas dire que Kvaratskhelia veut rester là-bas, je ne le pense pas ». Un coup de tonnerre, qui pourrait donc faire les affaires du PSG.

Naples ferme la porte