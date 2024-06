Mercato - PSG : Le verdict tombe pour ce transfert à 100M€

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La tension monte entre le Napoli et l'entourage de Khvicha Kvaratskhelia. Le père et l'agent de l'international ont, successivement, pris la parole pour évoquer leur envie de quitter l'Italie après l'Euro. Mais l'attaquant ne serait pas du même avis. Malgré un accord avec le PSG, il serait prêt à prolonger son contrat afin d'évoluer sous les ordres d'Antonio Conte.

Le PSG a trouvé le remplaçant idéal de Kylian Mbappé. Selon les informations du Parisien , le club de la capitale a les yeux rivés sur Khvicha Kvaratskhelia, le joueur géorgien du Napoli. Actuellement en Allemagne pour tenter de marquer l'histoire de son pays, l'ailier est bien loin des rumeurs autour de son avenir. Mais l'actualité pourrait bien le rattraper. Ces dernières heures, son père et son agent ont pris la parole, et ils n'ont pas été tendres avec le Napoli.

Le clan Kvaratskhelia met la pression

« Nous voulons quitter Naples. Avec Conte, Naples a de grands projets. Je suis sûr qu'ils se qualifieront à nouveau pour la Ligue des champions la saison prochaine et se battront pour le Scudetto. Mais cela ne veut pas dire que Kvaratskhelia veut rester là-bas, je ne le pense pas. Notre objectif est une équipe qui joue la Ligue des champions. Le pire, c'est que s'il reste ici, Khvicha perdra 1 an à cause de ça… nous sommes inquiets » a, par exemple, déclaré son représentant Makuma Jugeli.

Son transfert ne verra pas le jour