Mercato : Le PSG prêt à faire une folie à 100M€ ?

Pour la première fois depuis sept ans, le PSG s’apprête à évoluer sans Kylian Mbappé. Le Bondynois a vu son arrivée au Real Madrid être officialisée le 3 juin dernier, et force donc les rouges et bleus a lorgner sur un nouvel attaquant de classe mondiale. Parmi les pistes explorées par les Parisiens, l’une d’elles mène à Khvicha Kvaratskhelia. Mais l’opération ne s’annonce pas simple, d’autant plus que les Parisiens se sont fixés une limite.

L’été s’annonce agité au Parc des Princes. Après avoir tout tenté pour le retenir, le PSG a finalement vu Kylian Mbappé refuser de prolonger son contrat et s’engager libre en faveur du Real Madrid. L’objectif pour les Champions de France est désormais clair : remplacer l’ancien joueur de l’AS Monaco. C’est du côté de la Serie A que les Franciliens semblent avoir trouvé leur bonheur, puisque Khvicha Kvaratskhelia serait leur cible numéro une. Mais les rouges et bleus ne sont pas prêts à tout.

Succession de Mbappé : Le pacte secret du PSG ! https://t.co/10dHmPqE6D pic.twitter.com/uNdCQznMCo — le10sport (@le10sport) June 17, 2024

Pour Kvaratskhelia, ce sera 100M€, pas plus

À en croire les informations délivrées par la Gazetta dello Sport , le PSG a déjà fait une première offre de 60M€ au Napoli, que le club italien a déclinée. Pour les pensionnaires du Parc des Princes, la limite serait celle des 100M€, soit 5M€ de plus que le montant déboursé pour recruter Randal-Kolo Muani l'été dernier.

Une grosse saison pour Khvicha Kvaratskhelia

Désiré par le PSG, Khvicha Kvaratskhelia sort d’une très belle saison sous le maillot du Napoli. Le Géorgien fait partie des titulaires indiscutables de l’effectif dont prendra les rênes Antonio Conte. L’ailier gauche a disputé 34 matchs de Serie A, inscrivant 11 buts et distribuant 8 passes décisives.