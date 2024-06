Mercato : Le PSG reçoit le feu vert pour un champion du monde ?

Thomas Bourseau

Le PSG cherche un nouvel attaquant afin de combler le vide que laissera Kylian Mbappé la saison prochaine de par son départ au Real Madrid. Julian Alvarez ? Le Paris Saint-Germain va avoir du pain sur la planche tant le champion du monde argentin est convoité. Son départ de Manchester City se précise, mais pour aller où ?

Le comité directeur du Paris Saint-Germain travaille d’arrache-pied en coulisses dans l’optique de dénicher un buteur sur le marché des transferts. Khvicha Kvaratskhelia (23 ans), Victor Osimhen (25 ans) ou encore Julian Alvarez (24 ans) figureraient dans les petits papiers du comité direction du PSG. Le champion du monde argentin dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2028 à Manchester City.

Le PSG condamné à une bataille royale pour Julian Alvarez

D’ailleurs, son avenir chez le champion d’Angleterre n’est pas assuré au vu des propos tenus par le principal intéressé dernièrement. « Je suis calme, je me sens bien et je suis heureux à Manchester City... et nous verrons ce qui se passera » . D’après les informations divulguées par The Athletic, le Paris Saint-Germain ne serait cependant pas seul sur le coup. Le Bayern Munich, Chelsea et Arsenal auraient également des vues sur Alvarez.

Mercato - PSG : La nouvelle star dénichée en Bundesliga ? https://t.co/pvhSlQ6h2I pic.twitter.com/WXXhZec09v — le10sport (@le10sport) June 18, 2024

Le Real Madrid ou un club dans lequel il jouera plus qu’à Manchester City