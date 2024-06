Mercato - PSG : Un crack destiné à faire une Mbappé ?

Thomas Bourseau

Bis repetita pour le PSG ? Certes, Kylian Mbappé avait prolongé son contrat en 2022, mais a refusé d’en faire de même et a fini par partir libre au Real Madrid. Annoncé comme potentielle recrue du Paris Saint-Germain cet été, Leny Yoro (18 ans) cultiverait le même désir que Mbappé, à savoir arborer la tunique merengue du Real Madrid.

Kylian Mbappé a enfin rejoint le « club de ses rêves » . Le lundi 3 juin, le Real Madrid publiait un communiqué via lequel il était annoncé que le meilleur buteur de l’histoire du PSG s’engageait en faveur du club merengue pour les cinq prochaines saisons. Un long feuilleton qui s’est éternisé pendant plusieurs années a pris fin par le choix de Mbappé de ne pas prolonger au Paris Saint-Germain pour le Real Madrid.

Leny Yoro discute avec le PSG et le Real Madrid, mais pas seulement !

Et il semblerait que Leny Yoro puisse en faire de même, à savoir décider de snober le PSG pour le Real Madrid. Le défenseur central de 18 ans du LOSC aurait été l’objet de discussions entre son entourage, qui se serait déplacé à Madrid selon The Athletic , et le champion d’Espagne. Des sources proches de Yoro affirmeraient que la course est ouverte puisque d’autres clubs négocieraient avec le LOSC et le joueur lui-même.

Comme Mbappé, Yoro veut le Real Madrid