PSG - Real Madrid : Mbappé suit Messi et Cristiano Ronaldo ?

Pierrick Levallet

Nouveau joueur du Real Madrid, Kylian Mbappé est considéré comme une véritable star mondiale. Le capitaine de l'équipe de France n'hésite donc pas à faire porter sa voix sur certains sujets sociétaux, comme les élections législatives à venir. Pour certains, le natif de Bondy est celui qui se rapproche le plus de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo au niveau de l'influence dans son pays.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé va quitter la Ligue 1. La saison prochaine, l’international français sera un joueur du Real Madrid. Mais en attendant de faire ses débuts sous les couleurs de la Casa Blanca , le natif de Bondy participe à l’Euro 2024 avec l’équipe de France. Et il n’hésite pas non plus à utiliser sa notoriété pour faire porter sa voix sur des sujets sociétaux.

Mbappé à la table de Messi et Cristiano Ronaldo ?

Considéré comme une véritable star mondiale, Kylian Mbappé sait qu’il aura un impact significatif sur les sujets qu’il aborde. Le capitaine de l’équipe de France a notamment pris position pour les élections législatives à venir dans le pays. Pour certains, le champion du monde 2018 se rapproche d’ailleurs très sensiblement de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

«Ce qu'il fait est beaucoup plus visible»