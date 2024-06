Mercato : L’OM peut boucler un transfert historique

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Transfert le plus cher de l’histoire de l’OM, qui avait dépensé 32M€ compris pour le recruté il y a un an et demi, Vitinha va définitivement rejoindre le Genoa, où il a passé la deuxième partie de la saison dernière en prêt. L’attaquant portugais de 24 ans pourrait en revanche revenir à Marseille à l’avenir, contre 42M€.

C’est désormais acté, Vitinha n’aura jamais réussi à répondre aux espoirs placés en lui. Alors qu’il évoluait au SC Braga, l’attaquant âgé de 24 ans avait été recruté contre 32M€ bonus compris en janvier 2023, le transfert le plus cher de l’histoire de l’OM. Une opération qui restera un échec sportif et financier.

C’est fait pour le retour de Vitinha au Genoa

Après six buts inscrits en 43 matchs, Vitinha a quitté l’OM l’hiver dernier pour prendre la direction du Genoa, où il a été prêté avec une option d’achat estimée à 25M€. S’il n’a pas levé cette option, le club italien voulait malgré tout conserver le Portugais et a trouvé un accord en ce sens avec Marseille.

L’OM a inclus une clause de rachat de 42M€