Mercato – Real Madrid : Une star a perdu 16M€ ?

Jean de Teyssière

Le Real Madrid a réalisé un gros coup en parvenant à recruter Kylian Mbappé librement. Le contrat du Bondynois avec le PSG expire le 30 juin prochain et il s'engagera ensuite avec le club récent vainqueur de sa 15ème Ligue des Champions. Le Real Madrid sait convaincre et Alphonso Davies, le latéral gauche du Bayern Munich vient de voir son club lui retirer une offre de prolongation de contrat de 16M€ par an. Idéal pour le Real Madrid ?

La Copa América commence ce jeudi 20 juin et le Canada d'Alphonso Davies débutera fort en affrontant l'Argentine de Lionel Messi sacrée championne du monde en 2022. L'avenir de l'international canadien en Allemagne est encore très flou et le Bayern Munich est en train de jouer à un jeu dangereux.

Le Bayern Munich retire l'offre de 16M€ par an à Davies

Au Real Madrid, on a pris l'habitude de prendre son temps concernant le recrutement de joueurs. Kylian Mbappé aurait pu être acheté dès l'été 2023, mais le club espagnol a attendu un an pour le récupérer libre. Les dirigeants madrilènes usent de la même technique avec Alphonso Davies, dont le contrat expire en juin 2025. Le Bayern Munich ne souhaitait pas voir son joueur partir libre l'an prochain et lui avait donc fait une offre de prolongation de 4 ans, assortie d'un salaire entre 14 et 16M€, d'après The Athleti c. Mais comme l'annonce le média anglais, relayé par AS , cette offre a été retirée par les dirigeants bavarois...

Une nouvelle offre de prolongation à venir ?