PSG - Real Madrid : Un autre club légendaire débarque pour ce transfert à 60M€ !

Le PSG et le Real Madrid se disputent souvent les mêmes joueurs sur le marché des transferts. Et c’est une nouvelle fois le cas pour Leny Yoro. Néanmoins, un invité surprise se joindrait à la fête : Liverpool. Dans le cadre du remplacement de Virgil Van Dijk, les Reds viendraient jouer les trouble-fêtes.

Le mercato estival a ouvert ses portes le 10 juin dernier en France. L’occasion pour le PSG d’officialiser sa première recrue en la personne de Matvey Safonov, portier russe de 25 ans, qui vient pour concurrencer Gianluigi Donnarumma selon L’Équipe . Safonov a paraphé un contrat de cinq saisons. Et maintenant ?

Leny Yoro tiraillé entre le PSG et le Real Madrid

Depuis cet hiver, le comité directeur du PSG a des vues sur Leny Yoro pour qui le LOSC réclamait alors 90M€ comme le10sport.com vous le dévoilait en janvier dernier. Depuis, il semblerait que le club lillois ait revu ses ambitions financières à la baisse et fixerait le prix de départ du jeune défenseur central de 18 ans à 60M€. Le Paris Saint-Germain se frotterait en coulisses au Real Madrid, mais pour ce qui est de la course à la signature de Leny Yoro, un cador de Premier League s’inviterait à la fête.

Liverpool prêt à gâcher la fête pour le PSG et le Real Madrid ?