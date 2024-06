Mercato : Le PSG a signé un joueur à 60M€ ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Matvey Safonov est la première recrue du PSG. Peu connu du grand public en France, le portier formé au Krasnodar s'est engagé avec le club parisien jusqu'en 2029. L'opération oscille entre les 15 et 20M€. Certains se demandent comment il est possible que le PSG puisse dépenser autant pour un gardien peu connu. Pourtant en Russie, on estime que la formation français a fait une belle affaire.

Le PSG a sous-payé Safonov

Pour Anzor Kavazashvili, le PSG a sous-payé Safonov. « 20 millions pour le meilleur gardien de Russie - quelques centimes. Safonov vaut bien plus – pas moins de 60 millions d’euros ! Ils l'ont donné à bas prix » a confié l'ancien portier de l'URSS dans des propos rapportés pa r RB Sport.

« Il n’avait pas besoin d’aller au PSG »