Mercato - PSG : Il a tranché pour son transfert !

Cet été, le PSG cherchera à se renforcer dans tous les secteurs de jeu, y compris en défense centrale. Dans cette optique, la priorité du club de la capitale se nomme Leny Yoro, mais la concurrence est rude, notamment en provenance du Real Madrid. Et pour cause, le défenseur du LOSC aurait choisi le club merengue.

En quête de renforts défensifs compte tenu des blessures de Lucas Hernandez et de Presnel Kimpembe, le PSG semble avoir fait de Leny Yoro sa grande priorité. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le club de la capitale a prévu de revenir à la charge cet été pour le défenseur du LOSC. Et la concurrence s'annonce bouillante.

La bataille fait rage pour Yoro...

Et pour cause, en plus du PSG, plusieurs clubs sont dans le coup pour recruter Leny Yoro, notamment en Premier League où Liverpool voit en lui le successeur de Virgil Van Dijk à moyen terme comme l'explique Caught Offside qui ajoute que Manchester United est également intéressé.

... qui a choisi le Real Madrid