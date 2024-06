Mercato : Van Dijk, Varane… Le PSG prépare du très lourd

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Priorité de l'été du côté du PSG, Leny Yoro est très convoité sur le mercato et devrait être l'un des joueurs qui va animer l'été. Le défenseur central va très probablement quitter le LOSC à un an de la fin de son contrat. Mais ce dossier s'annonce très compliqué compte tenu de le concurrence, notamment venue de Premier League où Liverpool et Manchester United qui préparent la succession de Leny Yoro et Raphaël Varane.

Cet été, l'une des priorités du PSG sera de recruter un nouveau défenseur central. Dans cette optique, la priorité semble clairement définie puisqu'il s'agit de Leny Yoro. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le club de la capitale avait prévu de revenir à la charge cet été après avoir tenté un transfert durant le mercato d'hiver. Mais le LOSC s'était montré trop gourmand pour lâcher son défenseur central. Selon les informations de RMC Sport , Luis Campos et Luis Enrique ont déjà rencontré Leny Yoro.

Transferts : Le PSG reçoit une réponse à 60M€ ! https://t.co/EmjDhbtbT6 pic.twitter.com/P9kik7nCuv — le10sport (@le10sport) June 17, 2024

Yoro, la cible idéale pour l'après-Van Dijk

Cependant, d'après Caught Offside , la Premier League est également sur le coup notamment Liverpool. Et pour cause, le club de la Mersey prépare une offre estimée à 7M€ annuel. Les Reds voient en Leny Yoro le candidat parfait à la succession de Virgil Van Dijk. Reste désormais à savoir si Liverpool parviendra à convaincre le LOSC de lâcher son défenseur central.

Manchester United le veut pour remplacer Varane