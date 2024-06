Mercato : Le PSG va refaire un coup à la Barcola ?

Thomas Bourseau

Bradley Barcola a été la bonne surprise de la saison du PSG au vu de son apport et d’où il partait dans la hiérarchie. Kylian Mbappé a même récemment avoué à Ouest-France avoir lui aussi été impressionné. Et il semblerait que le Paris Saint-Germain remette ça avec Leny Yoro. Explications.

La première recrue du PSG est connue depuis la semaine dernière : Matvey Safonov. Jusqu’en juin 2029, le portier russe se battra pour occuper les cages parisiennes. Et maintenant ? Avec le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid, le Paris Saint-Germain semble avoir à coeur de recruter un attaquant latéral, un milieu de terrain axial ainsi qu’un défenseur central comme révélé par le10sport.com le 1er avril dernier.

Luis Campos revient à la charge pour Leny Yoro

On vous dévoilait également que le profil de Leny Yoro est un élément particulièrement apprécié par le comité directeur du PSG. Et ce n’est pas RMC Sport qui assurera le contraire. En effet, le média a confié dimanche que les échanges auraient repris entre le PSG et le clan Yoro. Luis Campos, conseiller football du PSG, piloterait les discussions. Et il semblerait qu’elles aient été particulièrement positives.

Leny Yoro, le nouveau cas Barcola du PSG ?