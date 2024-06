Mbappé a choqué le PSG avant son transfert

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C'est donc en 2017 que le PSG s'est offert les services de Kylian Mbappé, le faisant à l'époque venir de l'AS Monaco. Mais cela faisait déjà plusieurs années que le club de la capitale avait les yeux rivés sur le crack français. Alors qu'il était encore dans les équipes de jeunes à Bondy, Mbappé avait déjà été répéré par le PSG, qui était impressionné à l'époque.

Phénomène du football français, Kylian Mbappé a crevé l'écran très jeune. Pas encore majeur, il avait ainsi explosé sous le maillot de l'AS Monaco. Mais dès son plus jeune âge, le talent de Mbappé avait déjà été repéré par les plus grands clubs. C'est sous le maillot du club de la ville de Bondy que le néo-joueur du Real Madrid a fait ses premiers pas et a pu exprimer pour la première fois son talent. Cela n'était à l'époque pas passé inaperçu, notamment auprès du PSG.



« La première fois que j’ai rencontré Kylian... »

Avant même de recruter Kylian Mbappé en 2017, le PSG l'avait donc déjà repéré quand il jouait à Bondy. Ancien directeur sportif du club de la capitale, Olivier Létang s'en souvient d'ailleurs très bien. En effet, pour Ligne Rouge , le désormais président du LOSC a raconté : « La première fois que j’ai rencontré Kylian, je suis directeur sportif du Paris Saint-Germain. Moi, ce qui m’a marqué c’est que finalement, Kylian était programmé pour aller au très haut niveau ».

« La connexion s’est faite de façon très simple, très limpide »