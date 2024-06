Le PSG a choisi son prochain gros transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà très actif en coulisses, le PSG prépare un énorme mercato qui aura pour objectif de renforcer toutes les lignes de l'effectif de Luis Enrique. Notamment au milieu de terrain où les Parisiens chercheront le meilleur joueur pour épauler Vitinha et Warren Zaïre-Emery. Dans cette optique, la priorité semble se nommer Joao Neves, le jeune milieu de terrain de Benfica.

Le mercato estival a ouvert ses portes et le PSG devrait une nouvelle fois en être l'un des principaux acteurs. Et pour cause, avec le départ de Kylian Mbappé, le club de la capitale dispose de moyens importants pour se renforcer, et en fin de saison, Luis Enrique annonçait d'ailleurs ses ambitions.

Luis Enrique a prévu du lourd sur le mercato

« Le club a changé de direction et de philosophie en se basant plus sur le collectif que l’individuel. On a été à la hauteur, je pense, mais il y a encore une grosse marge d’amélioration. Ce sera la même chose dans le futur. Nous ne signons pas des joueurs en fonction de leur âge mais de leur talent. On signe du talent ! Le mercato va nous présenter les différentes options et en fonction de ce qui sera le meilleur pour l’équipe, on essaiera de se renforcer », confiait l'entraîneur du PSG en fin de saison.

Joan Neves la grande priorité du PSG ?