Real Madrid : Même pas arrivé, Mbappé est attendu au tournant !

Sept années sont passées depuis le premier refus de Kylian Mbappé de rejoindre le Real Madrid, et à présent, le champion du monde va arborer la tunique blanche des Merengue. Les dirigeants craindraient que Mbappé change la belle atmosphère en coulisses de ces derniers temps et suivront avec attention son intégration dans le collectif.

Kylian Mbappé va s’embarquer dans une toute nouvelle aventure une fois que l’Euro en Allemagne touchera à sa fin le 14 juillet prochain à Berlin. 48 heures plus tard, le champion du monde tricolore sera convié au Santiago Bernabeu pour sa grande présentation qui surclassera celle de Cristiano Ronaldo en 2009 avec les 85 000 socios merengue dans les travées du Bernabeu.

Le Real Madrid compte continuer sur sa lancée avec Mbappé

Et ensuite commencera le quinquennat de Mbappé au Real Madrid où il s’est engagé jusqu’en juin 2029. Selon Relevo , le club merengue attendrait de pied ferme Kylian Mbappé et notamment en raison de son intégration à la Casa Blanca . En effet, le Real Madrid reste sur un titre de champion d’Espagne et d’Europe cette saison. Relevo explique que le Real Madrid attend Mbappé avec la volonté de fer de continuer à remplir la vitrine des trophées.

Le Real Madrid craint que Mbappé altère la bonne ambiance au Real Madrid