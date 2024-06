Real Madrid : Mbappé bientôt entraîné par le nouveau Guardiola ?

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que son avenir interrogeait, le Real Madrid a finalement décidé de prolonger Carlo Ancelotti jusqu’en 2026 en décembre dernier. Reste à savoir qui remplacera le technicien italien dans deux ans. En ce sens, Iker Bravo estime qu’Alvaro Arbeloa, qui dirige actuellement l’équipe U19, a les qualités pour lui succéder.

Alors qu’il l’a mené au titre en Liga et en Ligue des champions, Carlo Ancelotti a prouvé que le Real Madrid avait fait le bon choix en prolongeant son contrat jusqu'en juin 2026. Ce qui a également permis de mettre un terme aux rumeurs sur sa succession, avec notamment le nom de Zinédine Zidane régulièrement évoqué, même si comme indiqué par Relevo , ce serait plutôt Xabi Alonso qui aurait les faveurs du Real Madrid.

« C'est un peu Guardiola, dans le sens d'un football "fou" »

À moins que le Real Madrid ne décide de lancer Alvaro Arbeloa, actuellement à la tête des U19. « Est-ce que je vois Arbeloa entraîner le Real Madrid un jour ? Oui. Arbeloa connaît bien le football. Pour me faire comprendre et sans comparer, c'est un peu Guardiola, dans le sens d'un football "fou" », a confié Iker Bravo, dans un entretien accordé à Marca . L’attaquant âgé de 19 ans a évolué sous les ordres d’Alvaro Arbeloa cette saison et il estime qu’il a les qualités pour remplacer Carlo Ancelotti à l’avenir.

« Dans quelques années, je le vois là »