Mercato : Le PSG dégaine un contrat à 9M€ !

Axel Cornic

Luis Enrique serait tombé sous le charme de Khvicha Kvaratskhelia, ailier géorgien du Napoli qui pourrait devenir le nouveau patron du couloir gauche de l’attaque du paris Saint-Germain. Le problème c’est que son club n’a aucune envie de le laisser filer et récemment, un clash a notamment éclaté en public entre les dirigeants et l’entourage du joueur.

Viendra ? Ne viendra pas ? Alors que des nombreux noms sont cités depuis des mois, il y en a qui semble énormément plaire au sein du PSG et c’est celui de Khvicha Kvaratskhelia, ailier du Napoli et de la sélection géorgienne. Mais les Parisiens semblent avoir déjà essuyé deux échecs cuisants selon la presse italienne, avec une première offre de 60M€ puis une deuxième de 100M€.

Le Napoli tient bon

Cette situation a même donné lieu à un clash entre le Napoli et l’entourage de Kvaratskhelia, avec son agent ainsi que son père qui ont clairement annoncé vouloir quitter le club. Ils ne sont toutefois pas en position de force, puisque le Géorgien est lié par contrat qui va jusqu’en juin 2027, avec tout de même un salaire inférieur à 2M€ par an.

Le PSG fait une autre offre à Kvaratskhelia