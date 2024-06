Mercato - PSG : La nouvelle star dénichée en Bundesliga ?

Arnaud De Kanel

A la recherche d'éléments offensifs pour pallier au départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid, le PSG a les yeux rivés sur la Bundesliga. Le club de la capitale veut rapatrier Xavi Simons mais aurait également été séduit par l'un de ses coéquipiers au RB Leipzig, à savoir Dani Olmo.

Les recherches s'intensifient du côté du PSG qui tente tant bien que mal de trouver le remplaçant idéal de Kylian Mbappé. Si le nom de Khvicha Kvaratskhelia revient avec insistance, les Parisiens auraient activé une nouvelle piste. Et elle est toute aussi séduisante.



Le PSG sur Olmo

C'est sans doute l'un des joueurs les plus sous-côtés en Europe. Brillant avec le RB Leipzig depuis 2020, Dani Olmo serait dans les petits papiers du PSG en vue d'un transfert cet été selon Sports Zone . C'est tout simplement une anomalie pour un joueur aussi fin techniquement de ne pas évoluer dans l'une des cinq meilleurs équipes européennes. Mais après être passé proche de filer au Real Madrid, il pourrait enfin prendre son envol et quitter la Bundesliga cet été. Le PSG compte bien en profiter pour le recruter.

Une clause à 60M€