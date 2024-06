Mercato : Le PSG reçoit une mauvaise nouvelle pour sa prochaine folie

Alexis Brunet

Cet été, le PSG est tout particulièrement intéressé par Khvicha Kvaratskhelia. Le club de la capitale est prêt à toutes les folies pour le Géorgien et, selon plusieurs sources, les dirigeants parisiens auraient même déjà proposé environ 100M€ pour s’attacher les services de l’attaquant. Mais ce dernier se verrait plutôt rester à Naples et il serait enthousiaste à l’idée de jouer sous les ordres d’Antonio Conte.

Le PSG est désireux de se renforcer sur toutes les lignes cet été. Pour ce qui est du poste de gardien de but, le club de la capitale a déjà fait signer Matvey Safonov, qui est arrivé en provenance du FK Krasnodar, contre un chèque d’environ 20M€. S'ils veulent mettre la main sur un attaquant pour remplacer Kylian Mbappé, les dirigeants parisiens devront là dépenser beaucoup plus d’argent.

Le PSG prêt à des folies pour Kvaratskhelia ?

Tout le monde le sait, les attaquants sont les joueurs qui coûtent le plus cher lors des mercatos. Le PSG va donc devoir sortir un gros billet pour recruter un profil offensif cet été, d’autant plus s’il faut qu’il remplace du mieux possible Kylian Mbappé. D’après plusieurs sources, les dirigeants parisiens auraient identifié Khvicha Kvaratskhelia comme le parfait successeur du champion du monde et ils auraient même déjà proposé environ 100M€ à Naples. Cela n’a pas eu pour effet de faire flancher le président de la formation italienne.

Kvaratskhelia pourrait bien rester à Naples