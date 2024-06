OM : Pep Guardiola valide

Arnaud De Kanel

Recalé par Paulo Fonseca qui a préféré s'engager au Milan AC, l'OM s'était alors tourné vers Sergio Conceiçao. Or, l'entraineur portugais a mis du temps à se décider, sans doute trop pour les dirigeants marseillais qui sont donc sur le point d'annoncer la nomination de Roberto De Zerbi, un coach qui suscite l'admiration de Pep Guardiola.

L'OM tient son nouvel entraineur. Après avoir tenté Paulo Fonseca et Sergio Conceiçao, le club phocéen embauchera finalement Roberto De Zerbi. L'entraineur italien officiait à Brighton depuis son départ du Chakhtar Donetsk et son passage en Premier League n'est pas passé inaperçu. De Zerbi adopte une philosophie reconnue par ses pairs. Les plus grands partagent totalement ses principes de jeu à l'image de Pep Guardiola.



Mercato - OM : Une surprise à 25M€ est annoncée ! https://t.co/hLoRt5oWNJ pic.twitter.com/5bxsYeqUhR — le10sport (@le10sport) June 18, 2024

«Mon admiration pour De Zerbi grandit chaque saison»

Le coach de Manchester City avait fait part de son admiration pour Roberto De Zerbi avant d'affronter Brighton en avril dernier. « Mon admiration pour De Zerbi grandit chaque saison... La façon dont ils jouent est toujours là. Il a fait, et fait, un travail incroyable à Brighton. Demain, c'est l'un des matches les plus difficiles de la saison. Si vous mettez dans mon calendrier, c'est l'un des plus difficiles, en raison de la façon dont ils jouent », avait alors confié Pep Guardiola en conférence de presse. Le prochain coach de l'OM est d'ailleurs souvent comparé à Guardiola. Il était même considéré comme le candidat idéal pour succéder à l'Espagnol en cas de départ de City.

«Il est unique»