Mercato - OM : Jackpot garanti avec la nouvelle signature !

Pressenti pour venir prendre place sur le banc de l'OM dans les prochains jours, Roberto De Zerbi est donc un renfort inespéré alors que le club phocéen avait du mal à trouver son nouveau coach ces dernières semaines. Et André-Pierre Gignac, l'ancien buteur de l'OM, annonce déjà le jackpot avec le technicien italien.

Après ses échecs avec Paulo Fonseca et Sergio Conceiçao, l'OM a finalement trouvé son bonheur sur le marché des entraîneurs. Pablo Longoria aurait trouvé un accord avec Roberto De Zerbi qui s'apprête à débarquer en provenance de Brighton, et le coach italien est d'ores et déjà attendu comme le messi pour le futur de l'OM.

« De Zerbi, c’est du Guardiola »

Dans un space organisé par Embou_13, André-Pierre Gignac s'est enflammé pour le nouvel entraîneur de l'OM et garantit déjà sa réussite : « De Zerbi dans la sortie du ballon c’est exceptionnel, c’est du Guardiola (…) Ça va à 2000 à l’heure, après il faut le temps de le laisser s’installer, c’est toujours pareil nous à Marseille on n’a pas le temps, mais il faut laisser s’installer », assure l'ancien buteur marseillais.

Gignac note un seul problème