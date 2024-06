Le mercato de l'OM relancé par un invité de dernière minute !

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Successeur de Jean-Louis Gasset au poste d’entraîneur, Roberto De Zerbi ne va pas arriver tout seul à l’OM. En effet, il va être accompagné de Giovanni Rossi, qu’il a connu à Sassuolo, où il était directeur sportif. Le dirigeant italien devrait avoir des fonctions similaires à Marseille et aura son mot à dire sur le mercato.

Si elle n’est pas encore officielle, l’arrivée de Roberto De Zerbi à l’OM ne fait plus de doute. Le technicien italien va succéder à Jean-Louis Gasset sur le banc de Marseille et il ne va pas arriver seul. Comme indiqué par Sassuolonews.net et confirmé par RMC Sport , Giovanni Rossi va lui aussi débarquer à l’OM, comme directeur sportif.

De Zerbi le voulait avec lui à l’OM

C’était un point évoqué par Roberto De Zerbi dès ses premières discussions avec l’OM. Ancien directeur sportif de Sassuolo, de 2013 à 2017, puis de 2018 à 2024, Giovanni Rossi entretient des liens professionnels forts avec le technicien italien et ce dernier voulait qu’il l’accompagne à Marseille, où il va s'engager pour trois ans, comme Roberto De Zerbi.

Un rôle important pour le mercato de l’OM