Mercato : L’OM a fait un cadeau à De Zerbi

Après une saison ratée et une huitième place en Ligue 1, l’OM veut repartir sur de bonnes bases sous les ordres d’un entraîneur réputé en la personne de Roberto De Zerbi. Ce dernier sera accompagné de Giovanni Rossi dans sa mission à Marseille, qu’il a connu du côté de Sassuolo. Une volonté du technicien italien, mais également du club, qui souhaite offrir les meilleures conditions de travail à son nouvel entraîneur.

S’il n’est pas encore officiellement l’entraîneur de l’OM, l’arrivée de Roberto De Zerbi se fait déjà sentir. Le technicien italien, qui devrait s’engager pour les trois prochaines saisons, s’est déjà mis au travail. Comme indiqué par le journaliste de Téléfoot Saber Desfarges sur son compte X , il est « impliqué » et a « déjà participé à des réunions mercato avec les dirigeants de l’OM et des cibles olympiennes . » Dans sa tâche à l’OM, Roberto De Zerbi pourra compter sur un homme de confiance : Giovanni Rossi.

Rossi, le bras droit de De Zerbi

D’après les informations de RMC Sport et L’Équipe , le dirigeant italien âgé de 58 ans va lui aussi s’engager pour les trois prochaines saisons avec l’OM. Dès ses premières discussions avec la direction olympienne, Roberto De Zerbi avait évoqué l’arrivée de Giovanni Rossi, qui devrait avoir un rôle de directeur technique et de bras droit de l’Italien. Les deux hommes se connaissent bien pour avoir déjà travaillé ensemble du côté de Sassuolo, dont Rossi a été le directeur sportif entre 2013 et 2017, puis 2018 et 2024.

L’OM voulait entourer au mieux son entraîneur