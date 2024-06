Mercato - OM : Il annonce son transfert en privé

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que son contrat prend fin dans un an, en juin 2025, Samuel Gigot ne sera pas prolongé par l’OM. Marseille espère se séparer de son joueur cet été et en ce sens, des clubs turc et anglais sont en discussion avec la direction olympienne. De son côté, le défenseur âgé de 30 ans ne se fait pas d'illusion sur son avenir dans la cité phocéenne.

En attendant l’officialisation de l’arrivée de Roberto De Zerbi, l’OM a bouclé son premier transfert du mercato estival. Prêté au Genoa l’hiver dernier, Vitinha va y retourner définitivement, ce qui devrait rapporter 15M€ au club. Après le Portugais, Samuel Gigot pourrait être le prochain à quitter Marseille.

L’OM veut se séparer de Gigot

D’après les informations de La Provence , l’OM ne compte pas conserver le défenseur âgé de 30 ans, dont le contrat prendra fin l’année prochaine. Une prolongation n’est pas envisagée et la direction olympienne espère réaliser une belle plus-value avec Samuel Gigot, arrivé contre seulement 500 000€ il y a deux ans.

Gigot a prévenu son entourage