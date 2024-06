Mercato - Real Madrid : Mbappé a déjà éclipsé Zidane ?

Pierrick Levallet

Nouveau joueur du Real Madrid, Kylian Mbappé n'hésite pas à profiter de sa notoriété pour faire porter sa voix sur certains sujets sociétaux. Le capitaine de l'équipe de France a notamment pris position pour les élections législatives à venir dans le pays. Pour certains, le natif de Bondy aurait d'ailleurs dépassé Zinédine Zidane sur le plan de l'influence.

Kylian Mbappé et le PSG c’est terminé. En fin de contrat, l’international français a fait savoir qu’il n’allait pas prolonger. Et quelques semaines plus tard, le natif de Bondy a été officialisé comme nouveau joueur du Real Madrid. Le champion du monde 2018 va enfin pouvoir réaliser son rêve d’enfance, lui qui a toujours voulu évoluer chez les Merengue .

Deschamps a déjà choisi le remplaçant de Mbappé https://t.co/OQg2wfFXml pic.twitter.com/JnLV6pnIL6 — le10sport (@le10sport) June 18, 2024

Mbappé prend position pour les élections...

En attendant de faire ses débuts au Real Madrid, Kylian Mbappé dispute l’Euro 2024 avec l’équipe de France. Et il n’hésite pas non plus à prendre position pour certains sujets sociétaux, comme les élections législatives à venir en France. L’international français profite de sa notoriété pour faire porter sa voix.

... et a déjà éclipsé Zinédine Zidane ?