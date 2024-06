OM : Clauss vide son sac pour son transfert

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après son transfert avorté en janvier, Jonathan Clauss voit à nouveau les rumeurs se multiplier concernant son avenir et un possible départ de l’OM. N’ayant plus qu’un an de contrat avec le club phocéen, l’international français pourrait donc être vendu avant de partir libre en 2025. Alors que le cas Clauss fait beaucoup parler, le principal intéressé s’est exprimé sur le sujet.

Disputant actuellement l’Euro avec l’équipe de France, Jonathan Clauss a remis les débats à plus tard concernant son avenir. Il n’empêche que ce sujet fait beaucoup parler. A un an du terme de son contrat avec l’OM, l’Olympien pourrait être vendu, lui qui avait déjà été mis sur le marché des transferts en janvier dernier. Quid alors de l’avenir de Clauss ? Il a fait le point à l’occasion d’une interview accordée à Carré .

« Chacun sait où l’autre veut aller »

Partira ? Ne partira pas de l’OM ? Jonathan Clauss s’est confié sur son avenir et un potentiel transfert cet été. Le joueur de l’équipe de France a alors fait savoir : « Est-ce que je suis ouvert à un départ cet été ? Mon objectif, c’est d’être pleinement investi dans l’Euro avec l’équipe de France. Pour ce qui est de l’OM, c’est ce que j’ai dit au départ, je ne suis pas forcément le premier à manifester mon envie de partir. On a discuté de certaines choses, chacun sait où l’autre veut aller. Maintenant, ce n’est pas forcément une volonté première ».

« Si l’OM n’y trouve pas son compte, ils ne me vendront pas »